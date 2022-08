MN - Maniero: "Tanta curiosità per De Ketelaere, le aspettative sono alte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Maniero, doppio ex di Milan e Atalanta, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in vista della sfida tra orobici e rossoneri in programma domenica 21 agosto alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Queste le sue considerazioni su Charles De Ketelaere.

Quanta curiosità c’è nel vedere all’opera con continuità Charles De Ketelaere?

“Tanta perché le aspettative su questo ragazzo sono alte. Addirittura c’è chi lo ha paragonato a Kakà e, per questo motivo, la curiosità cresce. Starà a questo ragazzo dimostrare le sue qualità e al Milan aspettarlo”.