MN - Mannari: "Il mercato estivo del Milan è stato pazzesco: la dirigenza non ha colpe"

Riguardo all’attualità in chiave Milan, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Graziano Mannari, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Furlani e Moncada avrebbero potuto incidere di più sull’allestimento dell’organico, puntando anche a ricambi di qualità?

“Per me il mercato estivo del Milan è stato pazzesco, hanno preso giocatori fortissimi. Non vedo per quali ragioni si debba incolpare la dirigenza”.