MN - Mannari: "Pioli cercherà di coprire meglio il centrocampo rispetto all'andata. Milan tra le favorite"

vedi letture

Questo pomeriggio, tra poche ore, il Milan scenderà in campo contro lo Slavia Praga nella gara valida per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. I rossoneri devono gestire i due gol di vantaggio che si sono guadagnati una settimana fa a San Siro. Per parlare della partita, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Graziano Mannari, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti tra Salvia Praga e Milan?

“Secondo me Pioli l’ha preparata molto attentamente, cercherà di coprire meglio le zone a centrocampo rispetto all’andata. Mi aspetto Loftus-Cheek pronto a inserirsi in fase di possesso, ma anche a rientrare, quando lo Slavia ha palla, in linea con Bennacer. Partono in vantaggio i rossoneri”.

Il Milan è la favorita assoluta per la vittoria della competizione?

“Tra le favorite sì, se è quella assoluta non saprei dirlo con precisione. Considerate che è l’ultimo anno di Klopp al Liverpool e che i suoi giocatori vorranno regalargli l’ultimo trofeo”.