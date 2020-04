MN - Maragliano: "Se Boban non si è sentito coinvolto come promesso è normale che non sia rimasto"

Nella lunga chiacchierata con la redazione di MilanNews.it, Luigi Maragliano ha parlato di Boban: "Boban è una persona estremamente intelligente e riflessiva. E' uno dei pochi giocatori che ho sempre visto leggere molto, e non giornali di gossip, ma libri impegnativi. Teneva molto alla propria cultura. Non dava confidenza facilmente, però aveva una fortissima personalità. Non conosco, onestamente, cosa sia successo negli ultimi mesi però ho letto le interviste sui giornali. Non mi sorprende affatto che una persona con un carattere forte come il suo, se non si sente coinvolto come gli è stato promesso al suo arrivo, è normale che lui non rimanga".