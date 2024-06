MN - Marino: "Le regole ci sono, i tetti per le commissioni anche: forti i club che non si abbassano"

Il trasferimento di Zirkzee e le commissioni extralarge dell'agente Kia Joorabchian continuano a tenere banco. È giusto pagare 15 milioni di oneri accessori per un trasferimento da 40? Nei giorni scorsi abbiamo interpellato il presidente dell'Assoagenti, oggi abbiamo sentito il parere di uno degli storici dirigenti del calcio italiano come Pierpaolo Marino. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Da dirigente, c'è mai stato un tentativo tra club e agenti di regolarizzare il sistema?

"È una materia, questa, che è oggetto di speculazioni immorali. Tutte le regolamentazioni che ci sono vengono evase da richieste che per le società sono capestro. Forti i club che non riescono a sottostare a queste condizioni, perché se un club si abbassa crea un precedente. Ma le regole ci sono, i tetti massimi per le commissioni ci sono, la regolamentazione anche".