MN - Marko Lazetic convocato per Torino-Milan, sarà l'alternativa a Giroud

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il giovanissimo serbo Marko Lazetic è stato convocato in extremis per Torino-Milan di questa sera. I rossoneri infatti sono in piena emergenza infortuni, con 5 giocatori che hanno dato forfait questa mattina: Bennacer, Rebic e Castillejo per un affaticamento muscolare, Ibra per un sovraccarico al ginocchio e Romagnoli che non ha ancora recuperato dall'infiammazione.

L'ex Stella Rossa, che ieri è sceso in campo con la Primavera contro il Cagliari, con Ibra e Rebic out questa sera sarà la prima alternativa a Giroud.

di Antonio Vitiello.