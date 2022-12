MN - Martorelli racconta l'arrivo di Bonaventura al Milan: "Mazzarri fece saltare il trasferimento all'Inter, Galliani si inserì subito"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Durante il suo intervento sul canale Twitch di MilanNews.it, Giocondo Martorelli, allora agente di Bonaventura, ha raccontato l’arrivo dell’ex Atalanta al Milan.

Lei era l’agente di Bonaventura quando passò al Milan. Cosa ci racconta di quel trasferimento? “È stata la notizia più importante dell’ultima ora di mercato. Nel pomeriggio c’era stato un incontro addirittura con il Verona, ma sia il ragazzo che l’Atalanta declinarono. Nel tardo pomeriggio Ausilio (dirigente Inter, ndr) mi chiamò e mi disse che volevano chiudere per Bonaventura. Eravamo lì con la famiglia Percassi e Pierpaolo Marino, sembrava già tutto fatto, tutto a posto. Avevamo parlato anche di compensi e di tutto. Alle 20 mi telefona di nuovo Ausilio e mi fa capire che Mazzarri non era molto d’accordo nel portare in rosa un altro giocatore. Doveva andare via Guarin ma era saltato l’affare. Mazzarri non voleva mettere in rosa altri giocatori che potessero creargli problemi con le scelte. A quel punto si inserì Galliani con grande volontà e decisione, ci disse di andare subito in sede e che avrebbero fatto subito l’operazione. Verso le 21 andammo nella sede del Milan con la macchina del presidente Percassi io, Marino e Bonaventura. Fummo accolti benissimo, con grande disponibilità Trovammo l’accordo facilmente. Per un ragazzo di quell’età arrivare in un club così importante e prestigioso era un’opportunità straordinaria, stava coronando un sogno. È stato un momento molto bello. Al Milan è andata bene (ride, ndr). Anche per l’esborso economico, fu pagato veramente poco. Dopo pochi mesi il mercato cambiò del tutto, mi ricordo che dopo pochi mesi, durante il mercato di gennaio, Gagliardini fu trasferito all’Inter per circa 25-30 milioni di euro dopo sole 10 presenze in Serie A. Ci fu un incremento dei costi sproporzionato”.