MN - Massaro: "Il '94 l'anno più bello per me, in pochi hanno fatto due gol in finale"

Daniele Massaro, intervenuto durante la presentazione del libro "Sempre Milan", è tornato sul successo nella finale di Atene ‘94 contro il Barcellona: “E' stata la ciliegina di un anno straordinario. L’anno più bello per me, dove ho fatto dei gol molto importanti. Avevamo vinto il campionato, ero stato convocato per il Mondiale e poi la doppietta contro la squadra più forte d’Europa in quel momento. E giocammo quella finale senza Baresi e Costacurta. Siamo in pochi ad aver fatto due gol nella finale di Champions”.