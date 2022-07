MN - Meeuws: "CDK potenziale Pallone d'Oro? Non penso ma dipende da chi crederà in lui"

MilanNews.it

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex calciatore del Bruges Walter Meeuws ha parlato del giovane talento Charles De Ketelaere, uno dei principali obiettivi del mercato del Milan. Meeuws ha parlato così delle potenzialità del classe 2001 belga e sull'evntualità che possa vincere un giorno il Pallone d'Oro (QUI il pezzo integrale): "Non penso ma dipende in quali squadre giocherà e se i suoi prossimi allenatori crederanno in lui. Nel calcio anche se hai talento, per fare una grande carriera devi sempre avere un po' di fortuna. Se ad esempio fosse andato al Milan due anni fa non sarebbe stato il massimo e la sua carriera ne avrebbe risentito. Invece Milan di oggi è più forte, davvero un’ottima squadra…".