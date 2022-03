MN - Melli su Leao: "Tra l'essere un ottimo e un fuoriclasse passa qualcosa che poi ti caratterizza"

MilanNews.it

Alessandro Melli, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Leao: “Esistono, a prescindere, dei giocatori che si esprimono meglio nei club piuttosto che con le nazionali. Diciamo che tra l’essere un ottimo giocatore e un fuoriclasse passa quel qualcosa che può caratterizzarti in un senso o nell’altro. Senza contare la concorrenza che c’è nel Portogallo che è veramente di altissimo livello in avanti”.