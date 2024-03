MN - Mendes: "Gyokeres ha la capacità di migliorare il gioco della squadra perché ha molta profondità in attacco ed è molto forte negli scontri fisici"

vedi letture

Per parlare del nuovo bomber europeo Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva il collega Miguel Mendes de A Bola.

Ti aspettavi questo rendimento da Gyökeres? Solo un anno fa giocava nella seconda divisione inglese

Non me lo aspettavo perché probabilmente stiamo parlando del giocatore che ha avuto il maggiore impatto su un club portoghese negli ultimi 20 anni. E non sono solo alcuni gol ad aver trasformato lo Sporting. Tutta la squadra è migliorata, molto più minacciosa, forte fisicamente e offensiva. È stata l'assunzione più costosa nella storia del club, ma ce ne sono altre che sono state più costose che no. Gyökeres è un calciatore portoghese mondiale, tutti lo ammirano, anche i suoi rivali. È la figura della Lega, senza dubbio, e una delle figure del calcio portoghese degli ultimi anni.

Quali sono le caratteristiche che ti hanno maggiormente rubato l'occhio?

"Chiaramente i gol, la sua freddezza sottoporta, il fatto che non senta il peso delle responsabilità. Fisicamente è un "animale", come pochi altri nel calcio europeo. E a mio avviso con qualità tecniche superiori alla media".

In cosa dovrebbe migliorare ancora?

"Sicuramente nel gioco aereo, anche perché uno della sua stazza potrebbe avere questa caratteristica nelle corde. Nel complesso lo ritengo un attaccante completo, che si integra bene con tutta la squadra. Ha la capacità di migliorare il gioco di tutta la squadra perché ha molta profondità in attacco ed è molto forte negli scontri fisici".