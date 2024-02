MN - “Merci” Rennes: l’OuestFrance presenta così Rennes-Milan. E l’affaire Dreyfus…

Il Rennes l'ha rifatto. Sulle colonne di Ouest-France, quotidiano più importante della Francia occidentale capitato tra le mie mani questa mattina, sono apparse delle pagine a tema club bretone. Per prima cosa, la società rossonera ha dimostrato ancora una volta la sua ospitalità: dopo aver pubblicato nei giorni scorsi una guida per i tifosi italiani sul proprio sito web (CLICCA QUI), questa mattina sul giornale cartaceo è apparso un articolo scritto in italiano dedicato ai tifosi del Milan in trasferta e dal titolo "Tifosi milanisti, ecco qui i luoghi da vedere a Rennes" (vedi foto in fondo alla news). Un pezzo in cui vengono illustrate tutte le bellezze del capoluogo bretone, per gli appassionati di turismo e non solo. La particolarità, viene spiegato nell'articolo, è che sono stati gli utenti online francesi di Ouest-France a suggerire tramite un sondaggio i luoghi da visitare.

Quindi nelle altre due pagine, una grafica simile a quella comparsa sulla Gazzetta dello Sport una settimana fa: questa volta il Rennes ringrazia i propri tifosi che hanno fatto la trasferta a Milano con un gigantesco "Merci". Nella pagina successiva anche un interessante approfondimento su come nella tifoseria rossonera di Francia, anche le frange più calde, stiano trovando sempre più posto le donne, come è sacrosanto che sia (vedi foto in fondo all'articolo).

Infine, una nota di colore. Di fronte all'hotel dove alloggio a Rennes campeggia l'ex palazzo di giustizia della città (foto in fondo al pezzo). E' lì nel 1899 - anno di nascita del Milan, tra l'altro - si svolse il secondo processo ad Alfred Dreyfus, Capitano dello Stato Maggiore dell'esercito francese che fu condannato per alto tradimento. La speranza, per il Milan, è che non ci siano processi al termine della partita di questa sera.

