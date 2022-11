MN - Messias, affaticamento alla regione adduttorea: non verrà convocato per la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri Junior Messias si è fermato per un problema muscolare. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it per il brasiliano si tratta di un lieve affaticamento alla regione adduttorea e non verrà convocato per la gara di domani pomeriggio a San Siro contro la Fiorentina.

di Antonio Vitiello.