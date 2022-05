MN - Micillo su Maignan: "Ha fatto dimenticare in poco tempo un campione come Donnarumma"

MilanNews.it

L’ex portiere del Milan Davide Micillo si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Maignan: "Quando è stato fuori per infortunio si sentiva che qualcosa poteva mancare al Milan. Brava la dirigenza ad aggiudicarsi il profilo giusto che in poco tempo ha fatto dimenticare un campione come Gianluigi Donnarumma”.