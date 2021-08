MN - Milan-Cagliari, in mediana Pioli riproporrà la coppia Tonali-Krunic

Ultime prove, oggi, in quel di Milanello in vista del match di domani contro il Cagliari di Semplici. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, riproporrà in mediana la coppia Tonali-Krunic, titolare anche nella gara di Genova contro la Sampdoria. Confermati anche tutti gli altri nove giocatori che hanno iniziato la gara di Marassi.