MN - Milan domani a riposo: domenica la ripresa degli allenamenti

vedi letture

Con il rinvio ufficiale della sfida tra Bologna e Milan, prevista per domani alle 18 al Dall'Ara (CLICCA QUI), cambiano i piani per i prossimi giorni di allenamento della squadra di mister Fonseca. Per domani, sabato 26 ottobre, l'allenatore portoghese ha concesso a questo punto un giorno di riposo alla squadra che invece tornerà in campo ad allenarsi nella giornata di domenica e dovrà essere abile a resettare tutto e preparare la gara contro il Napoli di San Siro di martedì 29 ottobre, alle ore 20.45.

Nella giornata di oggi, vista l'incertezza sulla gara contro il Bologna, il Milan si è allenato come se domani avesse dovuto giocare. La Lega ha preso la sua decisione e ora si pensa al Napoli in quella che diventa una partita dal peso specifico ancora più importante, anche considerando questo asterisco che il Milan si porterà dietro per parecchio tempo.

di Pietro Mazzara