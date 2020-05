MN - Milan, domani al via la fase dei controlli medici su staff e giocatori

Da domani, il Milan inizia lo screen medico a gruppi. Milanello è ancora chiuso e nessuno andrà a farle presso il centro sportivo. Una volta terminata la fase di analisi della salute dei giocatori, sempre seguendo i dettami del protocollo, lo staff di Stefano Pioli procederà con l’avvio della fase di riatletizzazione che verrà svolta singolarmente dai calciatori, sui vari campi di Milanello e in orari differenti in base ai gruppi che verranno formati. L’obiettivo di questo lavoro è quello di progredire quotidianamente per poi riprendere, qualora arrivasse il via libera dal governo, agli allenamenti di squadra che potrebbero iniziare non prima del 18 maggio.