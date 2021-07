Domani 29 luglio 2021, a Milanello, ci sarà la conferenza di presentazione per il neo portiere rossonero, Mike Maignan. Maignan avrà il non facile compito di non far rimpiangere Gigio Donnarumma. La sua avventura al Milan è iniziata da pochi giorni e domani sentiremo le sue prime parole da milanista.