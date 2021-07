Stando a quanto appreso da MilanNews.it, mister Stefano Pioli ha optato per due giorni di riposo dopo l'amichevole vinta oggi contro il Modena. I rossoneri, dunque, non si alleneranno né domani né lunedi, per riprendere le sedute martedì a Milanello in vista dell'amichevole contro il Nizza di sabato prossimo.

di Pietro Mazzara