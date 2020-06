MN - Milan, domani Ibrahimovic torna in Italia

Dopo essere volato in Svezia, con l'autorizzazione del club, dalla sua famiglia la scorsa settimana, Ibra è pronto a tornare in Italia. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it lo svedese arriverà a Milano nella giornata di domani (c'era anche la possibilità di un giorno in più a Stoccolma), mentre è previsto per mercoledì o giovedì il controllo al polpaccio che servirà a monitorare l'infortunio rimediato in allenamento la scorsa settimana in allenamento.