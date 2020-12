MN - Milan, domani mattina la partenza dei rossoneri per Genova

In vista del match in casa del Genoa, valido per la 12^ giornata di Serie A, il Milan di Stefano Pioli raggiungerà la città di Genova domani mattina, vale a dire il giorno stesso in cui si giocherà la partita (20.45). I rossoneri avevano seguito lo stesso programma anche dieci giorni fa in occasione della trasferta sempre a Marassi contro la Sampdoria.