MN - Milan, ieri Rodriguez out con la Svizzera per motivi precauzionali: nel derby ci sarà

Ieri sera, Ricardo Rodriguez non è sceso in campo con la Svizzera contro l’Islanda per motivi precauzionali, ma sarà regolarmente a disposizione di Gattuso per il derby di domenica sera: si tratta di una scelta intelligente da parte del terzino rossonero che, in accordo con i medici, ha deciso di non giocare ieri sera con la propria Nazionale per preservarsi in vista del match contro l’Inter. Nulla di grave quindi per lo svizzero, che sarà regolarmente in campo domenica sera a San Siro nonostante un piccolo fastidio muscolare accusato prima del match con la Svizzera.