MN - Milan, l'accordo con BMW sarà di 2 anni: ulteriori dettagli

Come comunicato ieri, il Milan ha trovato un accordo commerciale con BMW della durata di 2 anni. Inoltre, è prevista anche la fornitura di una flotta di auto da destinare alla squadra, allo staff tecnico e all’alta dirigenza. C’è soddisfazione in casa Milan per gli accordi raggiunti. L’obiettivo è, in base ai risultati sportivi che arriveranno, creare una collaborazione forte che possa evolversi sia a livello temporale e sia a livello economico.