MilanNews.it

Nonostante il risultato negativo dell'Olimpico, dove il Milan sta perdendo per 4-0 contro la Lazio, la Curva Sud continua a sostenere la squadra rossonera. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, i tifosi milanisti infatti non hanno smesso di intonare cori dagli spalti all'indirizzo del Milan, sostenuto in ogni caso nel bene o nel male