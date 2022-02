Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Pioli dopo la vittoria di domenica contro la Sampdoria, il Milan si ritroverà domani a Milanello per iniziare il lavoro in vista della sfida di sabato sera contro la Salernitana. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it la squadra partirà per Salerno, in aereo, nel pomeriggio di venerdì.

di Antonio Vitiello.