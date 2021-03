MN - Milan, lavoro personalizzato per Rebic, Mandzukic e Leao

Nella giornata di oggi i giocatori del Milan non convocati dalle nazionali sono tornati a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista della gara con la Sampdoria. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, Leao, Rebic e Mandzukic hanno sostenuto un allenamento personalizzato. Il Milan proverà a recuperare i primi due per la gara contro i blucerchiati: se per il croato dipenderà dall'eventuale sconto della sentenza, per il portoghese si agirà con la cautela necessaria a evitare eventuali ricadute.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello