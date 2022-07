MN - Milan, lunedì l'esordio del Training Kit Konami targato eFootball

MilanNews.it

Nella giornata del 7 aprile 2022 c'era stata l'annuncio di un nuovo accordo fra Milan e KONAMI, con la nota casa di sviluppo di videogiochi giapponese che è diventata Official Training Wear Partner.

Da lunedì 4 luglio infatti, primo giorno di raduno per la stagione 22/23, il logo di eFootball, popolare videogioco di calcio sviluppato da KONAMI, figurerà sul Training Kit ufficiale della squadra maschile: verrà indossato dai giocatori durante le sessioni di allenamento nel centro sportivo di Milanello, oltre che prima delle partite in tutte le competizioni ufficiali, a livello nazionale e internazionale.

In concomitanza con l'annuncio ufficiale la redazione di MilanNews.it aveva svelato in esclusiva (qui il pezzo) i termini economici dell'accordo, che avrà una durata di 7 anni per un valore di 45 milioni di euro complessivi.