MN - Milan, nessuna preclusione al nuovo protocollo, ma chiesta maggiore chiarezza

Nessuna preclusione da parte del Milan al nuovo protocollo per la ripresa degli allenamenti. Il club rossonero sta lavorando per migliorarlo insieme alle altre società di serie A, per renderlo più chiaro e dettagliato in vista della ripresa delle attività collettive del 18 maggio. La posizione del Milan non è di contrapposizione netta al protocollo, ma quella di tentare di convincere il governo a renderlo più conforme alle esigenze specifiche per un corretto allenamento in totale sicurezza, e che renda i giocatori pronti a riprendere l’attività.

di Antonio Vitiello