MN - Milan-Porto di Youth League, il benvenuto di Leao alla squadra ospite

Oggi in occasione di Milan-Porto di Youth League al centro sportivo Vismara, a pochi minuti dal fischio d'inizio, l'attaccante Rafael Leao ha dato il benvenuto alla squadra ospite in lingua portoghese come forma di ospitalità (attraverso un audio precedentemente registrato). Successivamente il giocatore rossonero ha letto dei messaggi (anche questi registrati) per il rispetto delle norme anti Covid e conto la violenza.