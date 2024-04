MN - Milan-Roma, 75023 spettatori presenti a San Siro. Incasso di 4.504.241,28€

E' attualmente in corso la gara valevole per i quarti di finale di andata di Europa League tra Milan e Roma, con gli ospiti al momento in vantaggio grazie al gol di Mancini. Presenti a San Siro 75023 spettatori per un totale di incasso pari a 4.504.241,28€.