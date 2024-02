MN - Milan, tra i convocati di Pioli per l'Atalanta c'è anche Raveyre

Il Milan si è ritrovato questa mattina in hotel nel centro di Milano in vista della gara di questa sera contro l'Atalanta. Tra coloro che si sono presentati nel ritiro rossonero, c'è anche Noah Raveyre, giovane portiere della Primavera di Ignazio Abate che ieri pomeriggio ha pareggiato 1-1 nel derby contro l'Intet. Sono tornati tra i convocati di Stefano Pioli invece Calabria e Kalulu, mentre sono out Tomori, Pobega e lo squalificato Jovic.

Questi i numeri stagionali di Raveyre con la maglia della Primavera del Milan:

PRESENZE CAMPIONATO: 12

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 1

PRESENZE TOTALI: 17

MINUTI IN CAMPO: 1530'

GOL SUBITI: 19

CLEAN SHEET: 6