Sandro Tonali e Brahim Diaz sono usciti dal campo questa sera contro il Torino per infortunio: il centrocampista ha rimediato un trauma contusivo al polpaccio sinistro, mentre per lo spagnolo si tratta di un trauma contusivo alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore saranno valute le loro condizioni per capire i tempi di recupero.