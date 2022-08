MN - Milan-Udinese, i rossoneri in campo con il lutto al braccio in memoria di Villiam Vecchi

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Il Milan, in occasione della partita contro l'Udinese, giocherà con il lutto al braccio in memoria di Villiam Vecchi, ex portiere e preparatore dei portieri del Milan venuto a mancare pochi giorni fa e che verrà ricordato così dalla società nella quale si è affermato sia come calciatore sia, poi, come allenatore degli estremi difensori. Sulle tribune di San Siro è presente la famiglia del compianto Villiam.