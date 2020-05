MN - Milanello, domani allenamento pomeridiano. Poi sempre al mattino fino a sabato

I rossoneri, dopo il giorno di riposo, si ritroveranno domani a Milanello per riprendere la preprazione in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juve. La prima ed unica sessione di allenamento della giornata è prevista per il pomeriggio. A partire da martedì, fino a sabato, la squadra si allenerà al mattino. Non ci saranno doppie sessioni di allenamento e la domenica sarà di riposo.

di Antonio Vitiello