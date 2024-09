MN - Milanello, giocatori al lavoro fino a ieri. Prosegue il lavoro degli infortunati

Nonostante i giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca alla squadra, giovedì, venerdì, sabato e domenica, la redazione di MilanNews.it apprende che i giocatori attualmente non chiamati per gli impegni con le rispettive nazionali si sono allenati fino a ieri, venerdì 6 settembre. Si tratta di Calabria, Emerson, Tomori, Gabbia, Loftus-Cheek, Okafor, Abraham e Terracciano.

Inoltre, i quattro giocatori attualmente infortunati (Thiaw, Florenzi, Sportiello e Morata), si allenano anche oggi, proseguendo nel loro programma personalizzato propedeutico al piano di rientro: per Thiaw e Morata il recupero è decisamente imminente, per Florenzi e Sportiello i tempi invece sono più lunghi come comunicato dal club precedentemente.

di Antonio Vitiello.