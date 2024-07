MN - Morata a Milanello dal 5 agosto. Si aggregherà poi al gruppo quando il Milan rientrerà dagli USA

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Alvaro Morata inizierà ad allenarsi a Milanello dopo il 5 agosto e attenderà il ritorno della squadra rossonera dagli USA, previsto per l'8 agosto, per poi aggregarsi al gruppo. Sarà, dunque, a disposizione sia per il trofeo Berlusconi del 13 agosto contro il Monza a San Siro che per la prima di campionato contro il Torino del 17 agosto, sempre a San Siro.

di Pietro Mazzara

LE ULTIME SUL NUOVO ATTACCANTE DEL MILAN

In Spagna si è alzato un polverone attorno all'affare Alvaro Morata, con l'Atletico Madrid che ha rivendicato al Milan un comportamento poco consono alla situazione, immediatamente smentito dal club rossonero. A prescindere da chi dica la verità o meno, i rapporti fra i due club si sono deteriorati, con i Colchoneros che ora starebbero studiando la loro "vendetta" contro il Diavolo, inserendosi con una manovra di disturbo nelle trattative per Niclas Fullkrug e Strahinja Pavlovic.

Fra i due, però, quello che più potrebbe finire in Spagna sembrerebbe essere proprio l'attaccante del Borussia Dortmund, non tanto per un discorso legato alla preferenza del calciatore, che avrebbe anche dato il suo ok al trasferimento in rossonero, ma più che altro per una questione economica, visto che l'Atletico Madrid arriverebbe ad offrire addirittura il doppio rispetto al Milan per Fullkrug.

Stando a la BILD, infatti, la dirigenza madrilena sembrerebbe essere disposta a mettere sul tavolo delle trattative 30 milioni di euro per l'attaccante tedesco, cifra che farebbe decisamente andare fuori strada il Milan, visto che l'intenzione del club rossonero è non solo quella di non spingersi oltre ai 15 milioni, ma anche di non partecipare a nessuna asta per il 31enne.