MN - Morata futuro sposo milanista: i dettagli e le cifre dell'affare

La lunga attesa sta finalmente per finire: Alvaro Morata ha detto sì all’offerta del Milan, domani le visite mediche e poi potrà iniziare l'avventura in rossonero. Il centravanti classe 1992 è pronto a lasciare l’Atletico Madrid dopo essere tornato nel 2022, e a guidare il nuovo corso rossonero con Paulo Fonseca. Un leader offensivo fresco vincitore da capitano con la sua Spagna, nell'Europeo vinto 2-1 contro l'Inghilterra. Le ultime dichiarazioni dello spagnolo, futuro sposo milanista: "Era importante salutare oggi i miei compagni e il mister, abbiamo passati bei momenti e anche brutti ma questo è il calcio. Milan? Sì, devo prima fare le visite mediche e tutto ma sì".

I DETTAGLI DELL’ACCORDO

Come appreso dalla nostra redazione, Alvaro Morata tornerà in Italia per mettere la firma su un contratto quadriennale (con opzione per il quinto) con il Milan disposto a dare all'ex Juventus 4,5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Il club rossonero verserà nelle casse dell’Atletico Madrid i 13 milioni più le tasse previste dalla clausola rescissoria. Un colpo voluto fortemente da Zlatan Ibrahimovic che è sceso in campo in prima persona per convincere il campione d’Europa a sposare il progetto tecnico rossonero.

Di Antonio Vitiello