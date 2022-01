MN - Mpasinkatu: "Giroud non è al Milan per svernare. Se starà bene farà i gol come ha sempre fatto"

Malu Mpasinkatu, raggiunto in esclusiva dalla nostra redazione, ha parlato di Giroud e quello che può dare il francese nella seconda parte di stagione. Mpasinkatu ha detto: “Quando è stato bene, ha fatto bene. Giroud non lo discuto perché è un campione. Per lui è una questione di condizione fisica e quando sarà al 100% darà il suo contributo. Lui sa che nella seconda parte di stagione servono i suoi gol e le sue prestazioni. Siccome non è venuto al Milan per svernare ma per lasciare il segno, secondo me quando starà bene fisicamente farà i gol come ha sempre fatto”.