MN - Mpasinkatu: "Vranckx temerà San Siro? Assolutamente no! Come Kalulu..."

Malù Mpasinkatu, noto operatore di mercato e direttore sportivo, conosce molto vicino Aster Vranckx, centrocampista acquistato dal Milan durante il calciomercato estivo e si è così espresso, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, su se possa temere la pressione di San Siro: “Assolutamente no. I calciatori straniere, tendenzialmente, non hanno quel timore reverenziale di San Siro che ritengo sia più tipico di qualche italiano che ne conosce la storia e può subirla. Ciò che dico è dimostrato anche dal fatto che Kalulu, a San Siro, ha trovato la sua consacrazione ed un grande aiuto nell’imporsi nel calcio dei grandi”.