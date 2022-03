MN - Mutti: "Tonali abbina intelligenza tattica e fisicità: non è da tutti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore Bortolo Mutti è stato intervistato in esclusiva su MilanNews.it. Mutti si è espresso così su Sandro Tonali, in particolare rispondendo alla domanda se il numero 8 rossonero possa essere il futuro del Milan e della nazionale (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Penso proprio di sì. Ha avuto una crescita pazzesca, sta dimostrando qualità e personalità in un ruolo tutt’altro che facile. La cosa che mi colpisce di lui è il saper abbinare intelligenza tattica e fisicità. Non è da tutti una cosa del genere".