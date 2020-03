MN - Nicolodi: "Parlando a livello teorico, Rangnick è l'uomo perfetto per costruire un'organizzazione"

Per conoscere meglio l'attuale Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull, Ralf Rangnick, la redazione di MilanNews.it ha contattato Pietro Nicolodi, commentatore di Sky Sport esperto di calcio tedesco: "Parlando a livello teorico, è l'uomo perfetto per costruire un'organizzazione. Lo ha fatto all'Hoffenheim, lo ha fatto al Lipsia, lo ha fatto al Salisburgo e lo ha rifatto al Lipsia un'altra volta. Le basi che ha posto in quei club sono stati straordinari. Chiaramente, devi lasciargli il tempo di lavorare, cosa che in Italia non succederà mai. E' un organizzatore straordinario e ha già fatto allenatore e direttore sportivo contemporaneamente. E' metodico in una maniera mostruosa, pignolo, vive e pensa calcio 24 ore su 24, ha mille idee. E' una persona abbastanza rigida, e dal punto di vista calcistico è un mezzo genialoide. Ha portato lo Schalke 04 in semifinale di Champions League con una squadra non propriamente fortissima. E' uno sicuramente molto bravo, ma deve avere potere. Quando è andato via dallo Schalke ha litigato con il direttore sportivo di allora e prima della sua ultima partita è entrato in campo e ha salutato tutti quelle della prima fila dell'Arena Auf Schalke facendo un vero e proprio giro d'onore dando il cinque a tutti. Poi ha allenato durante la partita e se ne è andato".