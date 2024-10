MN - Okafor: "Sono sempre pronto quando il mister ha bisogno. Camarda è davvero un bravo ragazzo"

Noah Okafor, oggi decisivo con un assist, ha parlato in mix zone al termine Milan-Club Brugge. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it.

Grande partita e grande sforzo di tutta la squadra

“Siamo contenti per i tre punti. Non è stata la nostra miglior partita, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare duro, migliorare molto ed essere pronti per i prossimi giorni”.

Sei entrato con tanta energia

“Sono sempre pronto per aiutare la squadra quando il mister ha bisogno, sono molto contento per l’assist a Reijnders ma sono felice soprattutto per i tre punti”.

Su Camarda

“È davvero un bravo ragazzo, gli ho detto di stare tranquillo. È giovanissimo, deve rimanere concentrato e lavorare duro”.

Ora per il mister sarà difficile metterti in panchina per la prossima partita…

“Come ho detto, sono sempre pronto se l’allenatore ha bisogno di me. È lui che decide la formazione iniziale, io do sempre il massimo in allenamento e sono sempre pronto”.