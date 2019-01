MN - Onofri: "Il Milan verrà rinforzato, Leonardo e Maldini sono una coppia eccezionale"

Claudio Onofri, intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così della nuova dirigenza rossonera: "Piano piano il Milan verrà rinforzato con una coppia eccezionale come Leonardo e Maldini. Ci vogliono anche i soldi, e tanti, per ricostruire una dimensione. Leonardo e Maldini potranno lavorare bene, aspettando di capire quanti soldi potranno avere a disposizione. Il Milan poi sta guardando a calciatori esteri che potrebbero esplodere, come Paquetà”.