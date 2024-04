MN - Orlando: "Il Milan ha ritrovato continuità ma concede troppo. Ecco cosa manca in difesa"

Ci siamo, è tempo di euroderby col primo atto di Milan-Roma. Ai microfoni di MilanNews l'ex rossonero Massimo Orlando ci dice la sua sul doppio confronto contro i giallorossi:

Anche il Milan arriva a questa partita lanciato da una sequenza di diversi risultati positivi: 7 vittorie consecutive

"Il Milan ormai è una squadra che ha ritrovato quella continuità che per tanto tempo aveva perso. Certo, la difesa continua a non piacermi perché concede un po' troppo. Anche se adesso un po' meno, certo che l'assenza di Tomori peserà".

Cosa non funziona nella difesa?

"34 gol presi in campionato sono tanti, manca filtro a centrocampo. Reijnders e Loftus-Cheek sono bravissimi quando attaccano ma in fase difensiva qualcosa concedono. Si è visto di recente anche a Firenze dove nonostante una grande partita quando la Fiorentina attaccava i difensori andavano in difficoltà, questo perché non sono protetti dal centrocampo. Diciamo che questo Milan è sulla buona strada per essere grande a tutti i livelli ma gli mancano un paio di innesti. Uno di essi senz'altro in difesa".