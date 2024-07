MN - Orlando: "La proprietà deve tenere presente che questo è il Milan, maglia pesante"

Il Milan prosegue le sue trattative di mercato con l'esordio in campionato che si avvicina sempre di più: urgono nuovi rinforzi per Paulo Fonseca dopo l'unico acquisto della campagna rossonero, Alvaro Morata. Individuati gli obiettivi, si cerca ora di portarli in rossoner: l'obiettivo ideale sarebbe portare almeno un nuovo innesto per ruolo. Per fare il punto della situazione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore e allenatore Massimo Orlando.

Il tifoso abituato all'era d'oro di Berlusconi si sta scontrando col pragmatismo americano

"È vero, ma la proprietà deve tenere presente che questo è il Milan, che ha una storia importante e una maglia pesante. Quindi, vero che i tempi sono cambiati ma va tenuta in considerazione la storia del club. E dalle parole di Ibrahimovic c'è l'intenzione di fare una buona squadra".