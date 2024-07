MN - Orlando: "La qualità di Samardzic non si discute. Credo che il Milan voglia..."

Il Milan prosegue le sue trattative di mercato con l'esordio in campionato che si avvicina sempre di più: urgono nuovi rinforzi per Paulo Fonseca dopo l'unico acquisto della campagna rossonero, Alvaro Morata. Individuati gli obiettivi, si cerca ora di portarli in rossoner: l'obiettivo ideale sarebbe portare almeno un nuovo innesto per ruolo. Per fare il punto della situazione la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore e allenatore Massimo Orlando.

Massimo Orlando, Lazar Samardzic è il giocatore di fantasia che il Milan ha puntato

"Giocatore che mi piace, la sua qualità non si mette in discussione. Lo puoi utilizzare sia come regista basso che come trequartista. Credo che il Milan stia provando un po' a riproporre la Spagna vista all'Europeo".