MN - Orlando su Pioli: "Penso che possa avere un senso cercare di proseguire con lui"

vedi letture

Il Milan domani è impegnato in casa contro il Frosinone in una partita delicatissima per la stagione dopo il ko in Champions contro il Borussia Dortmund. Milannews.it ha raggiunto Massimo Orlando, ex calciatore rossonero (stagione 1994-1995), attualmente opinionista per conto di Radio Rai.

Al Milan converrebbe cambiare guida tecnica?

“Sono sempre tante le variabili ed è difficile giudicare dall’esterno. Io penso che possa avere un senso cercare di proseguire con lui, superando le difficoltà varie. Ovviamente, tutto ciò, eventuale vittoria con il Frosinone permettendo. Ora come ora, non bisogna dare per scontato nulla”.