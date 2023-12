MN - Padovan: "La maggior parte delle partite porta come riprova un unico dato inequivocabile per il Milan"

La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giancarlo Padovan, giornalista e saggista.

Che tipo di mercato di gennaio ti immagini da parte dei rossoneri?

“Mi aspetto un Milan attivo. Se vuole lottare per obiettivi di vertice, deve necessariamente prendere un attaccante non solo alternativo a Giroud, ma che possa superarlo anche nelle gerarchie. Taremi sarebbe l’ideale. Quest’estate, i rossoneri hanno aspettato un po’ troppo e non sono riusciti a creare le condizioni ideali per acquistarlo. Inoltre, la maggior parte delle partite che abbiamo visto porta come riprova un unico dato inequivocabile: ai rossoneri occorre, a tutti i costi e urgentemente, un difensore centrale di livello in più”.