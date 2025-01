MN - Pancaro: "Da calciatore passato e allenatore attuale non credo che un giocatore speri che l'allenatore vada via"

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

L'impressione è che qualche giocatore non vedesse l'ora che Fonseca andasse via

"Da calciatore passato e allenatore attuale non credo che un giocatore speri che l'allenatore vada via. Credo semmai in un appiattimento che si crea per vari motivi. Bravo Conceiçao che ha trovato la chiave giusta per motivare un gruppo forte. Questa vittoria del Milan ha poco di cambio di filosofia come principi tattici per ovvi motivi, ma in 8 giorni però puoi motivare un gruppo, stimolarlo, pungolarlo nell'orgoglio. Cosa di cui Conceiçao è stato capace"