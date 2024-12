MN - Parolo analizza: "Al Milan manca continuità di lavoro"

Marco Parolo, ex calciatore di Lazio e Parma, fra le altre, oggi opinionista sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del momento che sta attraversando il Milan di Paulo Fonseca, che domenica festerggerà i 125 anni di storia davanti al suo pubblico in occasione della sfida contro il Genoa.

Cosa manca a questo Milan?

"Manca una continuità di lavoro. È vero che Fonseca sta cercando di portare un modo di gioco. C'è magari qualche cambio, la possibilità di variare l'assetto a partita in corsa. Non stanno rendendo quelle che potrebbero essere le seconde linee, quindi provare a trovare il modo di accenderle e portarle a un livello che possa fare la differenza in questa Serie A".